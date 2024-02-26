Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Новый чемпион UFC в полулегком весе бросил вызов Хабибу Нурмагомедову

Опубликовано:

Испано-грузинский боец ММА Илия Топурия
Илия Топурия: Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images

Чемпион UFC в полулёгком дивизионе испано-грузинский боец смешанных единоборств Илия Топурия высказался о возможности боя с экс-чемпионом промоушна в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.com.

Новоиспеченный чемпион считает, что одержал бы победу над Нурмагомедовым.

«Я был бы счастлив выйти в октагон с Хабибом Нурмагомедовым. У него непобеждённый рекорд 29-0, и он привлекателен для меня, а потом и для истории. Для меня он достойный и почётный чемпион. Я бы 100% победил его», — сказал Топурия в интервью грузинскому телеведущему Ноэ Сулаберидзе.

Напомним, 18 февраля Топурия одержал победу над австралийским бойцом смешанного стиля Александром Волкановски и завоевал пояс UFC в полулегком весе (до 65,8 кг). За карьеру в ММА 27-летний спортсмен выиграл все 15 поединков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2063037-novyy-chempion-ufc-v-polulegkom-vese-brosil-vyzov-habibu-nurmagomedovu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.