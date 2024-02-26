Новый чемпион UFC в полулегком весе бросил вызов Хабибу Нурмагомедову

Чемпион UFC в полулёгком дивизионе испано-грузинский боец смешанных единоборств Илия Топурия высказался о возможности боя с экс-чемпионом промоушна в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.com.

Новоиспеченный чемпион считает, что одержал бы победу над Нурмагомедовым.

«Я был бы счастлив выйти в октагон с Хабибом Нурмагомедовым. У него непобеждённый рекорд 29-0, и он привлекателен для меня, а потом и для истории. Для меня он достойный и почётный чемпион. Я бы 100% победил его», — сказал Топурия в интервью грузинскому телеведущему Ноэ Сулаберидзе.

Напомним, 18 февраля Топурия одержал победу над австралийским бойцом смешанного стиля Александром Волкановски и завоевал пояс UFC в полулегком весе (до 65,8 кг). За карьеру в ММА 27-летний спортсмен выиграл все 15 поединков.

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