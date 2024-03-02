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Умар Нурмагомедов уверенно заявил, что победит казахстанца на турнире UFC

Опубликовано:

Умар Нурмагомедов и Бекзат Алмахан
Умар Нурмагомедов и Бекзат Алмахан: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов заявил, что организация должна поднять его в рейтинге в случае победы над казахстанцем Бекзатом Алмаханом, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Напомним, что бойцы встретятся в октагоне в ночь с 2 на 3 марта на турнире UFC Fight Night 238. Ранее оба файтера успешно прошли взвешивание и провели дуэль взглядов.

"Я надеюсь, что после победы поднимусь примерно в топ-10. Все эти парни говорят: "Я 13-й, а Умар 12-й, я не хочу драться с ним, потому что он этого не заслуживает". Я надеюсь, что UFC поставят меня на восьмую или седьмую позицию после победы.

Эти парни уже старые, и они проиграли свои последние бои, поэтому и не заслуживают находиться в рейтинге так высоко. Например, Роб Фонт — сейчас он №8 или №9. Он проиграл пару боёв и должен уступить своё место. Может быть, в топ-15 он ещё может быть, но не в топ-8 лучших. Он этого не заслуживает", — цитирует бойца источник.

Для Алмахана бой с Нурмагомедовым станет дебютом в UFC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2064144-umar-nurmagomedov-uverenno-zayavil-chto-pobedit-kazahstantsa-na-turnire-ufc/

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