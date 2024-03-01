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Дебютант UFC из Казахстана сделал вес перед поединком с Нурмагомедовым

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Казахстанский боец UFC Бекзат Алмахан
Бекзат Алмахан: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец смешанных единоборств Бекзат Алмахан прошел официальную процедуру взвешивания перед своим дебютом в UFC, сообщает NUR.KZ со ссылкой на UFC Russia.

Его первым соперником в промоушене Даны Уайта выступит троюродный брат экс-чемпиона организации в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова – Умар.

Бой состоится 3 марта в рамках легчайшего веса на не номерном турнире UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе.

Оба бойца успешно прошли взвешивание, показав результат 136 фунтов (61,6 килограммов).

28-летний россиянин является непобежденным, его рекорд составляет 16–0 (4-0 в UFC). Статистика Алмахана имеет неоднозначный статус, ранее она составляла 17–1, однако после подсчета портала Sherdog на официальном сайте организации она составляет 14–1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2064075-debyutant-ufc-iz-kazahstana-sdelal-ves-pered-poedinkom-s-nurmagomedovym/

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