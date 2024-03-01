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Бекзат Алмахан вышел с флагом Казахстана на дуэль взглядов с Умаром Нурмагомедовым (видео)

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Умар Нурмагомедов и Бекзат Алмахан
Умар Нурмагомедов и Бекзат Алмахан: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец смешанных единоборств встретился лицом к лицу со своим первым соперником в UFC россиянином Умаром Нурмагомедовым, сообщает NUR.KZ.

Алмахан и Нурмагомедов разделят октагон в ночь со второго на третье марта в рамках не номерного турнира UFC Fight Night 238, который пройдет в Лас-Вегасе (США). Оба бойца ранее успешно прошли процедуру взвешивания.

Отметим, что Умар Нурмагомедов занимает 13-ю позицию в рейтинге легчайшей весовой категории и идет на серии из четырех побед подряд в организации (общий рекорд 16–0).

Бекзат Алмахан имеет официально подтвержденный в UFC рекорд 14–1, свой последний бой он провел в ноябре прошлого года в рамках турнира OCTAGON 52, где ему удалось нокаутировать бразильца Яна Ферраза.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2064086-bekzat-almahan-vyshel-s-flagom-kazahstana-na-duel-vzglyadov-s-umarom-nurmagomedovym-video/

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