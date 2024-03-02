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"Нет смысла, не понимаю UFC": Хабиб Нурмагомедов – о следующем бое Ислама Махачева

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Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов
Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов. Фото: Brandon Magnus/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Бывший российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов выразил мнение о предстоящих громких поединках в UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на MMA Junkie.

14 апреля на юбилейном турнире UFC 300 в рамках легкого веса пройдут бои между американцами Джастином Гэтжи и Максом Холлоуэем, а также между бразильцем Чарльзом Оливейрой и армянином Арманом Царукяном. Чемпионский пояс в этом дивизионе, которым ранее владел Нурмагомедов, сейчас принадлежит его другу и соотечественнику Исламу Махачеву, пока не имеющему следующего соперника.

"Все уважение Максу Холлоуэю, но я не понимаю, почему UFC сделал этот бой. Он не имеет смысла, на мой взгляд. Считаю, что Холлоуэй должен стать следующим соперником Илии Топурии (новый чемпион в полулегком весе — прим. ред.) — возможно, в сентябре. Гэтжи следовало бы дать поединок с Исламом в мае-июне, а победителя в конце года в Абу-Даби свести с сильнейшим из пары Армана Царукяна и Чарльза Оливейры, которые будут биться в апреле.
Это максимально логичный расклад, как мне кажется. А сейчас если Холлоуэй проиграет, с кем будет биться Топурия? Тогда лучший вариант — Мовсар Евлоев. Но даст ли Дана Уайт ему этот бой? На мой взгляд, он действительно заслужил. Все равно не понимаю, зачем свели Гэтжи с Холлоуэем, а не Махачевым, и что планирует UFC. Но Ислам готов биться с любым", — сказал Нурмагомедов.

Сам экс-чемпион лиги завершил карьеру в октябре 2020 года. Нурмагомедов признался, что с его менеджером связывались по поводу возможного возвращения бойца на турнире UFC 300, однако представители промоушена получили отказ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2064113-net-smysla-ne-ponimayu-ufc-habib-nurmagomedov-o-sleduyuschem-boe-islama-mahacheva/

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