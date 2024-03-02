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Хабиб Нурмагомедов раскрыл правду о предложении вернуться в UFC

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Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции
Хабиб Нурмагомедов UFC: Getty Images/ Valery Sharifulin

Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о контактах с лигой по поводу своего возвращения, передает NUR.KZ со ссылкой на MMA Junkie.

Россиянин завершил карьеру в октябре 2020 года сразу после победы над американцем Джастином Гэтжи. В дальнейшем неоднократно возникали слухи о его возможном возвращении в спорт. В последнее время обсуждалось, что UFC хотел организовать бой Нурмагомедова на юбилейном 300-м номерном турнире.

"Честно — меня там не будет. Знаю, что они контактировали с Али (Абдель-Азизом, менеджером Хабиба — прим. ред.), но последний раз я сказал ему, может быть, год назад: "Без разницы, кто тебе звонит — никогда не звони мне по поводу боя". У нас договор — напрямую со мной никто не связывается. Однако я знаю, что Али действительно общался об этом с некоторыми людьми из UFC.
Я же сказал уже однажды, а затем много раз повторял всем, кто хочет меня вернуть, что я решил это в октябре 2020 года. Тогда был мой последний бой, и это никогда не изменится", — заявил Нурмагомедов.

За карьеру в профессиональных MMA россиянин выиграл все 29 поединков. После победы над Гэтжи он возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. По завершении карьеры Нурмагомедова включили в Зал славы промоушена.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2064111-habib-nurmagomedov-raskryl-pravdu-o-predlozhenii-vernutsya-v-ufc/

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