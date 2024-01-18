Десятки миллионов: названа сумма за возвращение в UFC, от которой отказался Хабиб

Бывший российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов отказался от 40 миллионов долларов за возобновление карьеры, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление Дэниела Кормье в его подкасте.

Американец близко общается с россиянином, они вместе тренировались. По словам Кормье, не стоит рассчитывать на возобновление карьеры бывшим чемпионом UFC в легком весе. Ранее об этом говорил и тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес.

"Не думаю, что его возвращение возможно. Мы не разговаривали об этом в последнее время, но когда составлялся список 30 лучших бойцов в истории UFC, Хабиб сказал нам, что ему предлагали 40 миллионов долларов за возвращение в лигу. Я не знаю, сколько боев имелось в виду и что еще подразумевалось, но он отказался. Не представляю, что может заставить его вернуться, если два года назад он отказался от такой суммы", — заявил Кормье.

"Если же мы ожидаем, что UFC 300 будет мегакрутым турниром, то Хабиб — самая большая фигура для него из тех, кто завершил карьеру. Нечасто кто-то из таких спортсменов возвращается, но Хабиб выглядит наиболее резонным и очевидным выбором из тех, кто может это сделать", — добавил американец.

Кормье также предположил, почему Нурмагомедов не намерен возвращаться в спорт и зачастую избегает публичности.

"Хабиб понял, что сейчас он — один из тех парней, на кого хотят быть похожими. Еще, например, Месси и другие. Когда он выходит на публику, мы видим сумасшедший уровень внимания и известности. Однако он стремится быть в тени и даже не приехал в Абу-Даби на бой Ислама Махачева. Хабиб будто пытается уйти в сторону для уверенности, что он ничего не отнимает у тех парней, которые выходят в октагон", — сказал Кормье.

Нурмагомедов выиграл все 29 боев в своей профессиональной карьере. Он завоевал чемпионский пояс UFC в 2018 году и защитил его трижды. После смерти отца россиянин завершил карьеру в 2020-м, одолев Джастина Гэтжи. Тогда же Нурмагомедов возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.