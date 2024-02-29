Дебютант UFC из Казахстана перед поединком с братом Хабиба заявил, что ему нравился Макгрегор

Казахстанский боец смешанных единоборств Бекзат Алмахан в преддверии своего дебюта в UFC против Умара Нурмагомедова высказался о поединке Конора и Хабиба, передает NUR.KZ со ссылкой на MMA.Metaratings.ru.

Бекзат Алмахан встретится с троюродным братом Хабиба Нурмагомедова – Умаром 3 марта в рамках основного карда турнира UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе.

"– С каких бойцов вы старались брать пример в начале своей карьеры?

– Когда я начал карьеру, мне нравился Конор Макгрегор. Как он ведет себя в плане шоу, продвижения и так далее. Само ведение боя тоже. Мне импонировал его стиль.

– За кого болели в поединке Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым?

– Было 50 на 50, но из-за того, что Хабиб – наш брат-мусульманин, болел за него", - рассказал казахстанец.

Напомним, что ранее Нурмагомедов рассказал, почему согласился выйти на бой с Алмаханом.

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