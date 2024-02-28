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Непобежденный брат Хабиба Нурмагомедова рассказал, почему согласился выйти на бой против дебютанта UFC из Казахстана

Опубликовано:

Умар и Хабиб Нурмагомедовы
Умар и Хабиб Нурмагомедовы: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Непобежденный российский боец UFC Умар Нурмагомедов прокомментировал решение согласиться на поединок против казахстанского файтера Бекзата Алмахана, передает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал "Ушатайка".

Напомним, что бойцы встретятся 3 марта в рамках легчайшего веса на турнире UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе.

"Я долго просил бой: "Дайте бой, хочу подраться". Они сказали: "Вот даем, дерись!". Я же не могу сказать: "Хорошо, но с ним не хочу ...". И так было тяжело с оппонентами. И так было тяжело с тем, чтобы хоть кого-то найти.

Первое, что я спросил - что сказал Бекзат, он согласен со мной драться? Сказали, что да, согласен. Я ответил - все, вперед, если он согласен - я тоже готов. Я не мог же три месяца просить бой, а когда мне его дали - говорить: "Не-не, с ним не хочу, дайте мне за пояс ...". Это UFC, они монополисты, они не играют в твои игры", - рассказал Нурмагомедов.

Для Алмахана это будет первый поединок в промоушене Даны Уайта, Нурмагомедов в пятый раз выйдет в октагон UFC, он занимает 13-ю строчку в своем дивизионе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2063523-nepobezhdennyy-brat-habiba-nurmagomedova-rasskazal-pochemu-soglasilsya-vyyti-na-boy-protiv-debyutanta-ufc-iz-kazahstana/

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