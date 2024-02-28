Непобежденный брат Хабиба Нурмагомедова рассказал, почему согласился выйти на бой против дебютанта UFC из Казахстана

Непобежденный российский боец UFC Умар Нурмагомедов прокомментировал решение согласиться на поединок против казахстанского файтера Бекзата Алмахана, передает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал "Ушатайка".

Напомним, что бойцы встретятся 3 марта в рамках легчайшего веса на турнире UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе.

"Я долго просил бой: "Дайте бой, хочу подраться". Они сказали: "Вот даем, дерись!". Я же не могу сказать: "Хорошо, но с ним не хочу ...". И так было тяжело с оппонентами. И так было тяжело с тем, чтобы хоть кого-то найти.

Первое, что я спросил - что сказал Бекзат, он согласен со мной драться? Сказали, что да, согласен. Я ответил - все, вперед, если он согласен - я тоже готов. Я не мог же три месяца просить бой, а когда мне его дали - говорить: "Не-не, с ним не хочу, дайте мне за пояс ...". Это UFC, они монополисты, они не играют в твои игры", - рассказал Нурмагомедов.

Для Алмахана это будет первый поединок в промоушене Даны Уайта, Нурмагомедов в пятый раз выйдет в октагон UFC, он занимает 13-ю строчку в своем дивизионе.

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