"Боль временна": Жалгас Жумагулов сделал заявление после победы со сломанной ногой

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Жалгас Жумагулов опубликовал в Instagram эмоциональный пост после победы на недавнем турнире Naiza 57, передает NUR.KZ.

В субботу спортсмен единогласным решением судей одолел американца Кливленда Маклина, несмотря на сильный удар ниже пояса. После боя Жумагулов заявил, что провел два с половиной раунда со сломанной ногой.

"Итак, друзья, мы провели очередной турнир. Некоторые говорят, что надо бросить. Другие говорят, что у меня есть силы. Но если бы я все слушал, то остался бы на том же месте, что и раньше, а мои мечты остались бы только в моей голове, — написал Жумагулов. — Для меня этот бой показал, что все в наших головах, в глубине души. Боль временна, а важнее конечная точка! Я хочу быть примером для тех, кто начинает свою карьеру в любой сфере. Это будет непросто, но результаты, несмотря на все испытания, будут приятными!"

Также казахстанец поблагодарил свою команду, болельщиков и Всевышнего. Жумагулов заявил, что скоро восстановится, после чего намерен вновь вернуться в строй.

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