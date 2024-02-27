"Боль временна": Жалгас Жумагулов сделал заявление после победы со сломанной ногой

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Жалгас Жумагулов опубликовал в Instagram эмоциональный пост после победы на недавнем турнире Naiza 57, передает NUR.KZ.
В субботу спортсмен единогласным решением судей одолел американца Кливленда Маклина, несмотря на сильный удар ниже пояса. После боя Жумагулов заявил, что провел два с половиной раунда со сломанной ногой.
"Итак, друзья, мы провели очередной турнир. Некоторые говорят, что надо бросить. Другие говорят, что у меня есть силы. Но если бы я все слушал, то остался бы на том же месте, что и раньше, а мои мечты остались бы только в моей голове, — написал Жумагулов. — Для меня этот бой показал, что все в наших головах, в глубине души. Боль временна, а важнее конечная точка! Я хочу быть примером для тех, кто начинает свою карьеру в любой сфере. Это будет непросто, но результаты, несмотря на все испытания, будут приятными!"
Также казахстанец поблагодарил свою команду, болельщиков и Всевышнего. Жумагулов заявил, что скоро восстановится, после чего намерен вновь вернуться в строй.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2063352-bol-vremenna-zhalgas-zhumagulov-sdelal-zayavlenie-posle-pobedy-so-slomannoy-nogoy/