Жалгас Жумагулов заявил, что одержал победу с переломом ноги

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов в интервью после поединка с американцем Кливлендом Маклином заявил о тяжелой травме, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Напомним, что Жумагулов и Маклин провели поединок в рамках турнира Naiza FC 57 в Алматы. Казахстанец одержал победу единогласным судейским вердиктом, а по ходу встречи пропустил запрещенный удар ниже пояса.

"Я дрался два раунда с поломанной ногой. Поэтому ногу свою не чувствую. Поэтому чисто на характере поработал. Честно – хотелось порубиться, но не мог. И проигрывать тоже не хотел. Поэтому боролся", – поделился спортсмен.

Также добавим, что это вторая победа Жумагулова подряд после того, как он покинул ростер UFC летом 2023 года.

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