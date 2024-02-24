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Жалгас Жумагулов пропустил мощный удар ниже пояса, но одержал победу в поединке против американского бойца

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Жалгас Жумагулов
Жалгас Жумагулов. Фото: Gettty Images/ Jeff Bottari / Contributor

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов, ранее выступавший в UFC, одержал победу в поединке против Кливленда Маклина, передает NUR.KZ.

Бойцы встретились в рамках трехраундового противостояния на турнире Naiza 57 в Алматы.

На старте заключительной пятиминутки 34-летний американец нанес Жумагулову мощный удар в пах, который запрещается по правилам ММА. Однако после паузы казахстанец смог продолжить бой и одержать победу единогласным судейским вердиктом.

Отметим, что это второй поединок 35-летнего Жалгаса Жумагулова после ухода из UFC, его новый рекорд в смешанных единоборствах составляет 16-9.

Последним соперником бойца в промоушене Даны Уайта выступил Джошуа Ван, который был подписан в организацию именно после победы над Маклином в 2022 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2062812-zhalgas-zhumagulov-propustil-moschnyy-udar-nizhe-poyasa-no-oderzhal-pobedu-v-poedinke-protiv-amerikanskogo-boytsa/

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