Хамзату Чимаеву подобрали нового соперника в UFC

Боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, может выйти в октагон UFC против экс-чемпиона Шона Стрикленда, передает NUR.KZ со ссылкой на Tofight.ru.

Изначально планировалось, что соперником Чимаева станет экс-чемпион Исраэль Адесанья, однако президент промоушена Дана Уайт опроверг эту информацию.

Теперь же сообщается, что внутри UFC ведутся переговоры о поединке Хамзата против другого экс-чемпиона Шона Стрикленда. Данный поединок планируется провести в июне после Рамадана.

Отметим, Чимаев в последний раз выходил в клетку UFC 21 октября в прошлом году на турнире UFC 294 в Абу-Даби. В том бою он решением большинства судей победил нигерийца Камару Усмана.

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