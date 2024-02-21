Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Президент UFC в жесткой форме высказался о бое Хамзата Чимаева

Опубликовано:

Дана Уайт
Дана Уайт. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Президент UFC Дана Уайт опроверг появившуюся во многих СМИ информацию о предстоящем бое Хамзата Чимаева с экс-чемпионом Исраэлем Адесанья, передает NUR.KZ со ссылкой на Insagram руководителя организации.

Крупнейшие зарубежные медиа писали о поединке непобежденного бойца с чеченскими корнями Хамзатом Чимаевым и бывшим чемпионом в среднем весе новозеландцем нигерийского происхождения Исраэлем Адесаньей. Называлась даже точная дата и место: 23 июня 2024 года в рамках турнира в Саудовской Аравии. На это отреагировал президент UFC Дана Уайт.

"Этого не было. Это фейк. Все ММА-медиа, которые его распространяют, и есть проблема. Абсолютные клоуны", - написал он у себя в Instagram-stories.

скриншот Instagram-stories Даны Уайта
скриншот Instagram-stories Даны Уайта. Фото: instagram.com / danawhite

Отметим, Чимаев в последний раз выходил в клетку UFC 21 октября в прошлом году на турнире UFC 294 в Абу-Даби. В том бою он решением большинства судей победил нигерийца Камару Усмана. Адесанья же 9 сентября на ивенте UFC 293 в австралийском Сиднее уступил американцу Шону Стрикленду и потерял титул чемпиона UFC в среднем весе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2062192-prezident-ufc-v-zhestkoy-forme-vyskazalsya-o-boe-hamzata-chimaeva/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.