Президент UFC в жесткой форме высказался о бое Хамзата Чимаева

Президент UFC Дана Уайт опроверг появившуюся во многих СМИ информацию о предстоящем бое Хамзата Чимаева с экс-чемпионом Исраэлем Адесанья, передает NUR.KZ со ссылкой на Insagram руководителя организации.

Крупнейшие зарубежные медиа писали о поединке непобежденного бойца с чеченскими корнями Хамзатом Чимаевым и бывшим чемпионом в среднем весе новозеландцем нигерийского происхождения Исраэлем Адесаньей. Называлась даже точная дата и место: 23 июня 2024 года в рамках турнира в Саудовской Аравии. На это отреагировал президент UFC Дана Уайт.

"Этого не было. Это фейк. Все ММА-медиа, которые его распространяют, и есть проблема. Абсолютные клоуны", - написал он у себя в Instagram-stories.

скриншот Instagram-stories Даны Уайта. Фото: instagram.com / danawhite

Отметим, Чимаев в последний раз выходил в клетку UFC 21 октября в прошлом году на турнире UFC 294 в Абу-Даби. В том бою он решением большинства судей победил нигерийца Камару Усмана. Адесанья же 9 сентября на ивенте UFC 293 в австралийском Сиднее уступил американцу Шону Стрикленду и потерял титул чемпиона UFC в среднем весе.

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