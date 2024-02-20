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Менеджер Шавката Рахмонова прокомментировал информацию об отказе от чемпионского боя

Опубликовано:

Сергей Морозов, Шавкат Рахмонов, Саят Абдрахманов и Арман Царукян
Сергей Морозов, Шавкат Рахмонов, Саят Абдрахманов и Арман Царукян. Фото: instagram.com/sayatus/

Менеджер казахстанского бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова - Саят Абрдрахманов заявил, что им не предлагали бой с чемпионом полусреднего дивизиона Леоном Эдвардсом, передает NUR.KZ со ссылкой на Vesti.kz.

В команде файтера заявили, что Шавкат Рахмонов на данный момент восстанавливается от травмы после поединка со Стивеном Томпсоном и предложений о бое не получал.

"Мы не знаем, кого именно предлагали Леону Эдвардсу в соперники. Могу лишь сказать, что мы от такого предложения не отказывались, так как нам такое предложение в принципе не поступало. Поэтому нельзя утверждать, что Шавкат отказался от данного поединка, так как официального предложения не было. В данный момент Шавкат все еще продолжает восстанавливаться после травмы. И пока мы не можем знать точную дату его возвращения в октагон", - заявил Саят Абдрахманов.

Напомним, по информации известного журналиста Ариэля Хельвани казахстанский непобежденный боец Шавкат Рахмонов был в числе трех потенциальных соперников для чемпиона полусреднего дивизиона Леона Эдвардса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2061950-menedzher-shavkata-rahmonova-prokommentiroval-informatsiyu-ob-otkaze-ot-chempionskogo-boya/

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