Шавкат Рахмонов отказался от боя с чемпионом своего дивизиона

По информации известного журналиста Ариэля Хельвани казахстанский непобежденный боец Шавкат Рахмонов был в числе трех потенциальных соперников для чемпиона полусреднего дивизиона Леона Эдвардса, передает NUR.KZ.

Президент американского промоушена Дана Уайт заявил, что Эдвардсу предлагали трех соперников, с каждым из которых он готов был сразиться на юбилейном номерном турнире UFC 300.

Теперь же стали известны имена предполагаемых оппонентов обладателя чемпионского пояса. Этими соперниками были: действующий чемпион в легком весе Ислам Махачев, третий номер полусреднего дивизиона Шавкат Рахмонов и боец средней весовой категории Хамзат Чимаев.

Напомним, что в топ-3 рейтинга UFC в полусреднем весе на данный момент входят нигериец Камару Усман, американец Белал Мухаммад и казахстанец Шавкат Рахмонов.

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