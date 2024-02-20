Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Шавкат Рахмонов отказался от боя с чемпионом своего дивизиона

Опубликовано:

Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images

По информации известного журналиста Ариэля Хельвани казахстанский непобежденный боец Шавкат Рахмонов был в числе трех потенциальных соперников для чемпиона полусреднего дивизиона Леона Эдвардса, передает NUR.KZ.

Президент американского промоушена Дана Уайт заявил, что Эдвардсу предлагали трех соперников, с каждым из которых он готов был сразиться на юбилейном номерном турнире UFC 300.

Теперь же стали известны имена предполагаемых оппонентов обладателя чемпионского пояса. Этими соперниками были: действующий чемпион в легком весе Ислам Махачев, третий номер полусреднего дивизиона Шавкат Рахмонов и боец средней весовой категории Хамзат Чимаев.

Напомним, что в топ-3 рейтинга UFC в полусреднем весе на данный момент входят нигериец Камару Усман, американец Белал Мухаммад и казахстанец Шавкат Рахмонов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2061886-shavkat-rahmonov-otkazalsya-ot-boya-s-chempionom-svoego-diviziona/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.