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Президент UFC похвалил чемпиона дивизиона Шавката Рахмонова

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Глава UFC Дэйна Уайт
Дэйна Уайт: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Глава американского бойцовского промоушена Дэйна Уайт отметил английского файтера Леона Эдвардса за его желание сразиться с любым бойцом на юбилейном, 300-м турнире передает NUR.KZ.

Президент UFC заявил, что Эдвардсу предлагали трех соперников, с каждым из которых он готов был сразиться.

"Позвольте мне сказать, что мы предложили Леону Эдвардсу трех соперников на UFC 300, и он принял все предложения. Этот парень — настоящий чемпион. На все предложения он сказал: «Да, да, да». Леон, спасибо тебе. Большое тебе уважение. Кто были эти трое бойцов? Отвечу позже", — заявил Уайт.

Напомним, что в топ-3 рейтинга UFC в полусреднем весе на данный момент входят нигериец Камару Усман, американец Белал Мухаммад и казахстанец Шавкат Рахмонов.

Ранее, мы рассказывали, как ирландский непобежденный файтер Иэн Гэрри "украл" соперника у Шавката Рахмонова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2061592-prezident-ufc-pohvalil-chempiona-diviziona-shavkata-rahmonova/

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