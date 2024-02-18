Шавкат Рахмонов может остаться без соперника на следующий бой в UFC

Ирландский боец смешанных единоборств Иэн Мачадо Гэрри одержал победу раздельным решением судей над американцем Джеффом Нилом на турнире UFC 298, передает NUR.KZ со ссылкой на SPORT+.

После победы ирландец бросил вызов американскому файтеру Колби Ковингтону и пообещал завершить его карьеру в американском промоушне.

Отметим, что Ковингтон являлся потенциальным соперником на следующий поединок в UFC для непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова, в рамках претендентского боя. В рейтинге лучшей бойцовской лиги мира "Номад" занимает третье место в полусредней весовой категории, Ковингтон же располагается на пятой строчке.

Чемпионом в полусреднем дивизионе является английский боец ямайского происхождения Леон Эдвардс, а первым номером в рейтинге американец Белал Мухаммад.

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