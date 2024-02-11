Запрещенные удары, пять нокаутов и удушение: результаты турнира UFC Vegas 86

Сегодня, 11 февраля состоялся не номерной турнир смешанных единоборств UFC Vegas 86, NUR.KZ представляет вашему вниманию результаты всех поединков.

Прелимы:

Даниэль Маркос (15-0) - Килен Аори (25-11) – стартовый бой турнира признан несостоявшимся, оба бойца обменялись ударами ниже пояса, однако Аори не смог продолжить встречу.

Хайдер Эмил (9-0) - Ферни Гарсия (10-5) – Эмил одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.

Богдан Гуськов (15-3) - Зак Пауга (6-3) – Гуськов, представляющий Узбекистан, нокаутировал американца в первом раунде.

Макс Гриффин (20-10) - Джеремайя Уэллс (12-4-1) – победа Гриффина раздельным решением судей.

Марчин Прахнио (17-7) - Девин Кларк (14-9) – Прахнио одержал победу единогласным решением.

Конклак Супхисара (9-3) - Бруна Бразил (9-4-1) – Супхисара забрала победу единогласным судейским вердиктом.

Боладжи Оки (9-1) - Тимоти Куамба (8-2) – победа Оки раздельным решением.

Карлос Пратес (18-6) - Тревин Джайлс (16-6) – Пратес одним ударом отправил американца в нокаут во втором раунде.

Основной кард:

Родолфу Виейра (10-2) - Армен Петросян (9-3) – единственный сабмишен за весь турнир, Виейра поймал Петросяна на треугольник в первом раунде и забрал победу.

Майкл Джонсон (22-19) - Дарриус Флауэрс (12-7-1) – победа Джонсона единогласным решением.

Грегори Родригес (15-5) - Брэд Таварес (20-9) – Родригес прижал соперника к сетке и после серии сокрушительных ударов рефери остановил бой, победа техническим нокаутом в 3 раунде.

Игорь Потеря (20-5) - Роберт Брычек (17-6) – победа Потери единогласным решением.

Дэн Идж (18-7) - Андре Фили (23-11) – Идж подловил Фили на контратаке и с одного удара отправил его в нокаут в первом раунде.

Главный бой турнира:

Джек Херманссон (24-8) - Джозеф Пайфер (12-3) – в главном событии вечера Херманссон одержал победу единогласным решением по ходу 5 раундов.

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