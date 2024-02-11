Армянского бойца UFC "задушили" в первом раунде (видео)

Армянский боец смешанных единоборств Армен Петросян, выступающий в средней весовой категории, сегодня потерпел свое первое поражение в UFC, передает NUR.KZ.

В основном карде турнира UFC Vegas 86 Петросян встретился с бразильским файтером Руфолдо Виейрой. Поединок завершился за 12 секунд до окончания первого раунда, бразильцу удалось закрыть треугольник и удосрочить соперника.

Для 33-летнего Армена Петросяна это третье поражение в карьере и первый проигрыш в промоушене Даны Уайта. Его общий профессиональный рекорд составляет 8-3 (2-1 в UFC).

Напомним, что в этом же турнире так же выступил представитель Узбекистана Богдан Гуськов, которому удалось нокаутировать своего соперника в первой пятиминутке и одержать первую победу в организации.

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