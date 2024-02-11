Узбекистанец за 3.5 минуты нокаутировал соперника в UFC (видео)

Узбекистанский боец смешанных единоборств Богдан Гуськов отправил в нокаут оппонента за полторы минуты до окончания первого раунда на турнире UFC Vegas 86, передает NUR.KZ.

Соперником Гуськова по его второму выступлению в американском промоушене выступил американец Зак Пауга, известный по поединку с братом экс-чемпиона организации Камару Усмана.

Встреча Гуськова и Пауга прошла в рамках полутяжелого веса, и завершилась за 1:23 до окончания первого раунда. Гуськов после серии успешных попаданий пошатнул своего соперника, после чего провел добивание, когда Зак потерял равновесие.

Таким образом, Богдан Гуськов одержал свою первую победу в UFC в двух боях.

Напомним, что дебютным соперником узбекистанца выступил швейцарец Волкан Оздемир, который ранее выступал в качестве одного из претендентов на чемпионский титул.

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