Стало известно, сколько заработал Азат Максум после своего первого поражения в карьере

Опубликован гонорар казахстанского бойца смешанных единоборств Азата Максума после его второго поединка в рамках UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на MMA.Metaratings.ru.

Напомним, что Максум 4 февраля выступил на турнире UFC Vegas 85, его соперником был американский файтер Чарльз Джонсон, ранее победивший другого казахстанца – Жалгаса Жумагулова.

По итогу поединка судьи отдали победу представителю США, однако оба бойца получили получил бонус от организации за "Бой вечера" в размере 50 тысяч долларов.

Помимо бонуса, казахстанец также заработал 12 тысяч в качестве фиксированного гонорара по контракту и еще 4 тысячи в качестве поощрительной премии. В совокупности за свое выступление Азат заработал 66 тысяч долларов.

Чарльз получил от промоушена схожую сумму, заработав еще 12 тысяч за победу, его итоговый гонорар - 78 тысяч долларов.

Отметим, что поражение Джонсону стало первым в карьере 28-летнего спортсмена из Казахстана.

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