"Главное – просто не бухать": глава российского ММА-промоушена рассказал, сколько заработает Александр Емельяненко за три боя

Глава российского ММА-промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев на своем YouTube-канале высказался о потенциальном заработке ветерана смешанных единоборств Александра Емельяненко, передает NUR.KZ.

"За три боя заработает двадцатку денег (20 миллионов рублей прим. ред.), плюс квартира от Умара Кремлева – в принципе, Александра Емельяненко ждет хороший год. Я в это искренне верю, потому что главное – просто не бухать.

Что в этих боях его ждет? Все зависит от того, кто будет его соперником. Если это бьющий Дацик, будет плохо. Если не бьющий Дацик, будет хорошо. А может быть, какие-то пацаны с весом 80 килограммов. В общем, ждем – все, что связано с Александром Емельяненко, всегда интересно", - заявил функционер на видео.

Напомним, что ранее Гаджиев высказался об организации поединка Нурлана Сабурова с артистом MACAN.

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