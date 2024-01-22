Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Я попробую это сделать": глава ММА-промоушена о поединке Сабурова с артистом MACAN

Опубликовано:

Стендап-комик Нурлан Сабуров
Нурлан Сабуров: vk.com/nurlan_saburov

Глава ММА-промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев на своем YouTube-канале высказался об идее проведения поединка между стендап-комиком из Казахстана Нурланом Сабуровым против российского певца MACAN, передает NUR.KZ.

Ранее на подкасте Hustle Show комик Тимур Каргинов предложил провести медийный поединок MACAN’a против Сабурова, Гаджиев эту идею поддержал.

"Я сам не верю в этот бой. Не потому что 30 миллионов может показаться пацанам мало. Неважно, мало это или много. Я не верю в этот бой, потому что для того, чтобы Нурлан побоксировал с MACAN’ом, который чуть ли не ежедневно тренируется, Нурлану тоже нужно ежедневно тренироваться. Давайте предположим его занятость — съемки, медийная, общественная работа. Немножко, наверное, спорта. Может ли Нурлан сегодня так сильно этим заморочиться, этим заболеть? Да конечно же, нет. Поэтому это просто предположение пальцем в небо. Но его подхватили. Вот это называется "магия имен". В общем, в этот бой я не верю, но я обязан до Нурлана этот оффер донести, и я попробую это сделать. У меня его номера нет, но есть общие друзья — тот же Азамат Мусагалиев, через него это сделаем. Потому что, я не хочу, чтобы завтра Нурлан сказал: «Адам с Камилом там поговорили, а мне никаких предложений не поступало». Это тоже неправильно. Мы должны ему предложить, а он должен отказаться. Я бы так сделал на его месте", — позже добавил Гаджиев в своем видео.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2056842-ya-poprobuyu-eto-sdelat-glava-mma-promoushena-o-poedinke-saburova-s-artistom-macan/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.