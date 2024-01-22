"Я попробую это сделать": глава ММА-промоушена о поединке Сабурова с артистом MACAN

Глава ММА-промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев на своем YouTube-канале высказался об идее проведения поединка между стендап-комиком из Казахстана Нурланом Сабуровым против российского певца MACAN, передает NUR.KZ.

Ранее на подкасте Hustle Show комик Тимур Каргинов предложил провести медийный поединок MACAN’a против Сабурова, Гаджиев эту идею поддержал.

"Я сам не верю в этот бой. Не потому что 30 миллионов может показаться пацанам мало. Неважно, мало это или много. Я не верю в этот бой, потому что для того, чтобы Нурлан побоксировал с MACAN’ом, который чуть ли не ежедневно тренируется, Нурлану тоже нужно ежедневно тренироваться. Давайте предположим его занятость — съемки, медийная, общественная работа. Немножко, наверное, спорта. Может ли Нурлан сегодня так сильно этим заморочиться, этим заболеть? Да конечно же, нет. Поэтому это просто предположение пальцем в небо. Но его подхватили. Вот это называется "магия имен". В общем, в этот бой я не верю, но я обязан до Нурлана этот оффер донести, и я попробую это сделать. У меня его номера нет, но есть общие друзья — тот же Азамат Мусагалиев, через него это сделаем. Потому что, я не хочу, чтобы завтра Нурлан сказал: «Адам с Камилом там поговорили, а мне никаких предложений не поступало». Это тоже неправильно. Мы должны ему предложить, а он должен отказаться. Я бы так сделал на его месте", — позже добавил Гаджиев в своем видео.

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