"Я пришел не тебя развлекать": российский боец, назвавший казахов братским народом, дерзко обратился к главе UFC

Непобежденный российский боец UFC Мовсар Евлоев ответил исполнительному директору UFC Дэйне Уайту касательного его поединка против Арнольда Аллена, передает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

Напомним, что ранее Уайт заявил, что их бой выглядел скучным и расстроил фанатов ММА.

"Очень сильно был расстроен. Он сказал, что это был не самый развлекательный бой в этот вечер. В первую очередь я скажу Дэйне: я пришел туда не тебя развлекать.

Мне было как минимум обидно. Я выложился. Это был красочный бой: крови много было, эмоций, действий разных. Насыщенный бой. Тот бой, который обычно нравится зрителям. Хороший поединок против очень хорошего соперника высокого уровня.

Пояс я заберу, и они должны будут меня признать", — заявил боец.

Бой Евлоева и Аллена состоялся на турнире UFC 297 и завершился победой россиянина судейским вердиктом.

Также добавим, что в преддверии этого поединка назвал Евлоев в интервью назвал казахов родным народом.

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