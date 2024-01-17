Непобежденный российский боец UFC назвал казахов родным народом

Российский боец MMA ингушского происхождения Мовсар Евлоев, выступающий в UFC, в интервью Vesti.kz тепло высказался о казахском народе, передает NUR.KZ.

Спортсмен вспомнил о том, как казахи помогали ингушам во время депортации, которая началась в 1944 году. Аналогичным репрессиям в СССР тогда подверглись чеченцы.

"Для меня Казахстан — это тот народ, который принял ингушей в тяжелые для нас времена. С самого рождения я только и слышу, что Казахстан — это люди, к которым я не просто хочу, а должен испытывать уважение за их теплый прием, за их доброту и даже за такое отношение к моему народу по сегодняшний день. То, как меня встречают, то, как мне рады при каждом моем приезде в Казахстан — это просто... Я это не придумал на самом деле. Это невозможно отрицать. Казахи — один из самых близких для меня народов. Даже если не роднее, то такой же родной, как и ингуши", — признался Евлоев.

Россиянин выступит в основном карде ближайшего турнира UFC 297. Его соперником в рамках полулегкой весовой категории будет англичанин Арнольд Аллен. На данный момент Евлоев выиграл все 17 боев в профессиональной карьере, он занимает девятое место в рейтинге своего дивизиона.

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