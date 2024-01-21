Глава UFC раскритиковал российского бойца, назвавшего казахов родным народом

Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о поединке непобежденного российского файтера Мовсара Евлоева в основном карде турнира UFC 297, передает NUR.KZ со ссылкой на портал Fightnews.info.

"Что сказал Евлоев? Он расстроился? Знаете, не все являются мастерами нокаутов или сабмишенов. Этот бой сегодня весь воздух из арены вытянул. Так что, может быть, это его и расстраивает, но он должен с этим смириться. Это был наименее прикольный бой, который кто-то когда-либо видел. Да ему и жаловаться не на что. Знаете, кому надо жаловаться? Фанатам. Он-то бой не проиграл", - заявил Уайт.

Соперником россиянина выступил британец Арнольд Аллен. Евлоев одержал победу единогласным решением судей.

Напомним, что ранее Мовсар тепло высказался о Казахстане и даже назвал казахов родным народом.

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