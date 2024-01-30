Ризабек Айтмухан об Асу Алмабаеве: Он заслуживает того, чтобы стать чемпионом UFC

Чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан прокомментировал подготовку казахстанского бойца смешанных единоборств к следующему бою в UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

Айтмухан и Алмабаев тренируются совместно в одном в зале DAR Team.

«Такие бойцы, как Асу, прославляют имя Казахстана. Я пытаюсь брать от него лучшее. Он - очень сильный, умный, веселый. Он заслуживает того, чтобы стать чемпионом UFC. Желаю всем нашим ребятам удачи!» - заявляет борец вольного стиля.

Напомним, свой следующий бой в UFC Асу Алмабаев проведет 9-го марта на номерном турнире UFC 299, который пройдет в том же самом Майами. Соперником 29-летнего казахстанца станет американский боец Си Джей Вергара.

Ранее, Алмабаев на своей странице Instagram поделился фото из Майами, где стартует его тренировочный лагерь.

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