Ризабек Айтмухан об Асу Алмабаеве: Он заслуживает того, чтобы стать чемпионом UFC

Чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан прокомментировал подготовку казахстанского бойца смешанных единоборств к следующему бою в UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.
Айтмухан и Алмабаев тренируются совместно в одном в зале DAR Team.
«Такие бойцы, как Асу, прославляют имя Казахстана. Я пытаюсь брать от него лучшее. Он - очень сильный, умный, веселый. Он заслуживает того, чтобы стать чемпионом UFC. Желаю всем нашим ребятам удачи!» - заявляет борец вольного стиля.
Напомним, свой следующий бой в UFC Асу Алмабаев проведет 9-го марта на номерном турнире UFC 299, который пройдет в том же самом Майами. Соперником 29-летнего казахстанца станет американский боец Си Джей Вергара.
Ранее, Алмабаев на своей странице Instagram поделился фото из Майами, где стартует его тренировочный лагерь.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2058330-rizabek-aytmuhan-ob-asu-almabaeve-on-zasluzhivaet-togo-chtoby-stat-chempionom-ufc/