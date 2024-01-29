Казахстанский боец UFC прибыл в США для подготовки к бою

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев на своей странице Instagram поделился фото из Майами, где стартует его тренировочный лагерь, передает NUR.KZ.
На своей странице в Instagram в разделе "stories" непобежденный казахстанский файтер опубликовал фотографию из Майами (штат Флорида), где обычно проходят его тренировочные сборы перед поединком в UFC.
Напомним, свой следующий бой в UFC Асу Алмабаев проведет 9-го марта на номерном турнире UFC 299, который пройдет в том же самом Майами. Соперником 29-летнего казахстанца станет американский боец Си Джей Вергара.
Отметим, свой первый бой в лучшей лиге мира "Зульфикар" провел в августе прошлого года. Тогда он досрочно одолел ямайского файтера Оди Осборна.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2058102-kazahstanskiy-boets-ufc-pribyl-v-ssha-dlya-podgotovki-k-boyu/