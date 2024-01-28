Дамир Исмагулов получит шанс отомстить за казахстанца в первом поединке после UFC

Боец смешанных единоборств, имеющий казахские корни, Дамир Исмагулов получил своего первого соперника после ухода из UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу лиги "Наше Дело".
Напомним, ранее стало известно о том, что теперь Исмагулов будет выступать в российском промоушене.
Дебютным соперником файтера выступит победитель Гран-при лиги ACA, представитель десятки сильнейших бойцов России вне весовых категорий Эдуард "Львиное Сердце" Вартанян.
Поединок состоится в рамках главного события турнира «Наше Дело 82» на арене Лужники в Москве.
Также добавим, что в июне 2023 Вартанян нокаутировал представителя Казахстана Артема Резникова в финале Гран-при лиги АСА. Исмагулов же выступал в UFC с 2018 года, на его счету 7 поединков (5-2) в промоушене Даны Уайта. Последний бой он провел в июле прошлого года против Гранта Доусона и потерпел поражение.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2057870-damir-ismagulov-poluchit-shans-otomstit-za-kazahstantsa-v-pervom-poedinke-posle-ufc/