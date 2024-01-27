Дамир Исмагулов возвращается в ММА

Российский боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов подписал контракт с лигой "Наше Дело" и готовится к бою, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шредингера"

Экс-боец UFC, который доходил до 11-го места лёгкого веса, выступит на номерном турнире "Наше Дело" 82 в марте. Лига обещает уже в ближайшее время анонсировать соперника Исмагулова.

Напомним, в лучшей лиге мира UFC Дамир Исмагулов шел на серии из пяти побед, но затем потерпел поражения от Армана Царукяна и Гранта Доусона. Затем соглашение с UFC завершилось и с июля 2023 года Исмагулов больше не выходил в октагон.

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