"Станет чемпионом": американский боец UFC высказался о Шавкате Рахмонове

Боец смешанных единоборств из США Чарльз Джонсон прокомментировал шансы непобежденного казахстанского файтера Шавката Рахмонова стать чемпионом UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Как отмечает американец, у "Номада" есть все шансы, чтобы победить своих будущих соперников.

"Возможно, что Рахмонов станет чемпионом. У него есть для этого хорошие шансы и соперники, которых он в состоянии победить", — сказал спортсмен.

Напомним, 4 февраля Чарльз Джонсон проведет бой в лимите наилегчайшего весового дивизиона против другого непобежденного казахстанского бойца Азата Максума в рамках UFC Fight Night 235 в Лас-Вегасе.

Ранее мы рассказывали, какое послание оставил Азат Максум своему будущему оппоненту по поединку в UFC.

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