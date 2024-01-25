"Станет чемпионом": американский боец UFC высказался о Шавкате Рахмонове

Боец смешанных единоборств из США Чарльз Джонсон прокомментировал шансы непобежденного казахстанского файтера Шавката Рахмонова стать чемпионом UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.
Как отмечает американец, у "Номада" есть все шансы, чтобы победить своих будущих соперников.
"Возможно, что Рахмонов станет чемпионом. У него есть для этого хорошие шансы и соперники, которых он в состоянии победить", — сказал спортсмен.
Напомним, 4 февраля Чарльз Джонсон проведет бой в лимите наилегчайшего весового дивизиона против другого непобежденного казахстанского бойца Азата Максума в рамках UFC Fight Night 235 в Лас-Вегасе.
Ранее мы рассказывали, какое послание оставил Азат Максум своему будущему оппоненту по поединку в UFC.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2057493-stanet-chempionom-amerikanskiy-boets-ufc-vyskazalsya-o-shavkate-rahmonove/