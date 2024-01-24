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Казахстанский боец UFC ответил на дерзкий вызов своего соперника

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Казахстанский боец UFC Азат Максум
Азат Максум: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец смешанных единоборств Азат Максум ответил своему сопернику Чарльзу Джонсону на слова о нокауте, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

«17 соперников думали, что смогут отправить меня в нокаут, однако вы видите результат. Его слова не имеют значения. Самое главное, что мы встретимся 4 февраля в октагоне и я полностью изменю его мнение», – заявил непобежденный казахстанский файтер.

Напомним, бой Азата Максума против Чарльза Джонсона пройдет 4 февраля в лимите наилегчайшего веса в рамках турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

Для казахстанца это будет второй поединок в промоушене. В UFC он дебютировал в июле прошлого года, одолев американца Тайсона Нэма раздельным решением судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2057364-kazahstanskiy-boets-ufc-otvetil-na-derzkiy-vyzov-svoego-sopernika/

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