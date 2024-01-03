Казахстанскому бойцу UFC нашли нового соперника

Казахстанский боец смешанных единоборств Азат Максум, выступающий в наилегчайшем дивизионе, узнал имя нового соперника на предстоящий бой UFC в феврале, передает NUR.KZ со ссылкой на MMAJunkie.

На второй бой в UFC, изначально, Максум должен был выйти против Нэйта Мэнесса, но американец получил травму. Теперь же, казахстанский файтер будет биться с другим американским бойцом Чарльзом Джонсоном. Турнир и дата все те же - 4 февраля, UFC Fight Night в Лас-Вегсе.

Чем же известен Джонсон казахстанской публике. 32-летний файтер в ноябре 2022 года одержал победу раздельным решением судей над Жалгасом Жумагуловым. После чего казахстанец заявил о несправедливом судействе и делал заявления о завершении карьеры. На данный момент Джонсон идет на серии из трех поражений.

Для Азата Максума это будет второй поединок в промоушене. В UFC он дебютировал в июле, одолев американца Тайсона Нэма раздельным решением судей в той же весовой категории.

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