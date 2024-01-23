Бывший соперник Шавката Рахмонова претендует на чемпионский бой

Американский боец смешанных единоборств Стивен "Вандербой" Томпсон после поражения на турнире UFC казахстанцу Шавкату Рахмонову бросил вызов чемпиону полусреднего дивизиона Леону Эдвардсу, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Томпсон заявил, что после восстановления от травмы он намерен подраться в октагоне UFC с чемпионом.

"В прошлом году я много внимания уделял своему восстановлению. Перед началом выступления в этом году мне также нужно убедиться, что мое тело здорово. Я не хочу быть одним из тех парней, которые постоянно дерутся, не следят за своим здоровьем и в итоге несут огромный урон. Я всегда качаю головой, когда вижу подобное. Что касается моих планов на 2024 год, то я хочу продолжить путь наверх. Я бы с удовольствием сразился с Леоном — это был бы отличный бой. Это моя главная цель. Я постоянно совершенствуюсь, поэтому и мышление у меня такое же. Я знаю, что если ты тренируешься, то успех придет. Медленно, но верно, ты добьешься своей цели. Это касается чего угодно — не только в октагоне. Главное — оставаться полностью здоровым", — говорит Томпсон.

Напомним, американец получил травму в бою против Шавката Рахмонова. В том поединке непобежденный казахстанец выиграл досрочно удушающим приемом.

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