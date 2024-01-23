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Непобежденный российский боец кровью ответил на критику главы UFC

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Российский боец ММА Мовсар Евлоев
Мовсар Евлоев: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Российский боец смешанного стиля (ММА) Мовсар Евлоев отреагировал на критику в свой адрес со стороны главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта, передает NUR.KZ.

Внимание! В материале содержится фото, которое может показаться чувствительным или жестоким для некоторых читателей.

В Intagram-аккаунте спортсмен опубликовал свое фото с окровавленной головой. Рассечение Евлоев получил во время последнего поединка с Арнольдом Алленом, когда британец совершил запрещенные удары коленом.

"Самый скучный бой, который люди когда-либо видели. Дэйна Уайт", — привел россиянин цитату главы UFC.

Ранее функционер раскритиковал уровень зрелищности в поединке Евлоева и Аллена. По словам Уайта, "этот бой весь воздух из арены вытянул".

Поединок в итоге продлился все три раунда, по итогам которых Евлоев одержал победу единогласным решением судей. На данный момент 29-летний россиянин выиграл все 18 боев за карьеру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2057027-nepobezhdennyy-rossiyskiy-boets-krovyu-otvetil-na-kritiku-glavy-ufc/

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