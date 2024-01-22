Дана Уайт сделал официальное заявление о следующем поединке Макгрегора в UFC (видео)

Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал потенциальную дату возвращения экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора в октагон, передает NUR.KZ со ссылкой на MMA Fighting.

Ранее Макгрегор заявил, что после трехлетнего перерыва выступит на июньском турнире и подерется с американцем Майклом Чендлером.

Дана Уайт на пресс-конференции после UFC 297 ответил на вопрос журналиста о возвращении ирландца:

"Бой в июне? Нет. Когда Конор будет готов к бою, мы объявим об этом. Вот что мы сделаем".

Напомним, что в последний раз он проводил профессиональный поединок против Дастина Порье в июле 2021 года, однако из-за перелома ноги, полученного в первом раунде, спортсмен взял перерыв на восстановление.

Ранее Конор Макгрегор поделился фотографиями своего тренировочного процесса.

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