Конор Макгрегор поделился фотографиями с подготовки к следующему бою

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в социальных сетях поделился фотографиями своего тренировочного процесса, передает NUR.KZ.

Свой последний поединок в рамках профессиональных смешанных единоборств Макгрегор провел 10 июля 2021 года против американца Дастина Порье. Однако по ходу поединка ирландец получил перелом ноги в первом раунде, после чего больше не появлялся в октагоне.

В 2023 году Конор принял участие в шоу TUF в качестве тренера команды бойцов, их соперниками была команда под руководством файтера UFC Майкла Чендлера. Ранее сообщалось, что логичным завершением сезона должен быть поединок Макгрегора и Чендлера на турнире UFC 296, однако из-за разногласий звездного бойца и антидопинговой организации USADA дальнейшая судьба встречи неизвестна.

Ранее в СМИ сообщали, что ирландец выступит на турнире UFC 302, который состоится 29 июня.

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