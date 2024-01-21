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Дю Плесси победил Стрикленда и стал новым чемпионом UFC

Опубликовано:

Южноафриканский боец ММА Дрикус дю Плесси
Дрикус дю Плесси: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Южноафриканец Дрикус дю Плесси одержал победу над американцем Шоном Стриклендом на турнире UFC 297 и завоевал пояс в среднем весе (до 83,9 кг), передает NUR.KZ.

Поединок спортсменов возглавил шоу, которое состоялось в канадском Торонто. Противостояние продлилось все пять раундов. Большую часть времени оппоненты провели в стойке, не форсируя события, но регулярно обмениваясь жесткими ударами. Дю Плесси по ходу боя оформил четыре тейкдауна, однако не развил преимущество в партере.

По итогам 25 минут претендент победил раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47). Он стал первым чемпионом UFC из ЮАР. Теперь на счету 30-летнего дю Плесси 21 победа при двух поражениях в ММА.

Стрикленд потерял пояс после первой же защиты. В активе 32-летнего американца теперь 28 побед при шести поражениях.

Ранее на турнире UFC 297 определилась новая чемпионка промоушена в женском легчайшем весе, а непобежденный россиянин Мовсар Евлоев в упорном поединке одолел британца Арнольда Аллена.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2056605-dyu-plessi-pobedil-striklenda-i-stal-novym-chempionom-ufc/

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