Новая чемпионка появилась в UFC

Американка Ракель Пеннингтон победила бразильянку Майру Буэно Силву в титульном поединке в женском легчайшем весе (до 61,2 кг) на турнире UFC 297, передает NUR.KZ.

Противостояние соперниц стало соглавным событием шоу в канадском Торонто. Пеннингтон имела преимущество большую часть боя. При этом обе спортсменки проводили попытки болевых приемов, но поединок продлился все 25 минут.

По итогам пяти раундов судьи единогласно признали сильнейшей американку (49-46, 49-46, 49-45). Пеннингтон завоевала пояс, который стал вакантным после завершения карьеры бразильянкой Амандой Нуньес. Теперь на счету 35-летней чемпионки 16 побед при восьми поражениях в ММА.

Для Буэно Силвы этот поединок стал первым после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, которая длилась 4,5 месяца. За карьеру в ММА 32-летняя бразильянка одержала 10 побед при трех поражениях, одной ничьей и одном бое без результата.

Ранее на турнире UFC 297 россиянин Мовсар Евлоев одолел британца Арнольда Аллена и остался непобежденным.

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