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Запрещенные удары не помогли: непобежденный Евлоев победил Аллена в UFC

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Российский боец ММА Мовсар Евлоев
Мовсар Евлоев: Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images

Российский боец смешанного стиля (ММА) Мовсар Евлоев одержал победу над британцем Арнольдом Алленом на турнире UFC 297 в канадском Торонто, передает NUR.KZ.

Поединок спортсменов прошел в лимите полулегкого веса (до 65,8 кг). В стойке противостояние было довольно конкурентным, в борьбе преимуществом владел Евлоев, совершивший несколько тейкдаунов.

При этом в конце второго раунда россиянин потряс соперника, но не сумел финишировать его. В третьей пятиминутке Аллен выполнил несколько подряд запрещенных ударов коленом в голову, из-за чего поединок был приостановлен. Евлоеву, получившему рассечение, дали восстановиться, однако рефери не стал снимать балл с британца.

В итоге бой продлился все 15 минут. По итогам трех раундов все три судьи признали сильнейшим 29-летнего россиянина со счетом 29-28.

Теперь Евлоев выиграл все 18 поединков за карьеру в ММА, в том числе семь — в UFC. Перед боем россиянин занимал девятое место в рейтинге полулегкого дивизиона, но теперь он обгонит Аллена, который шел четвертым. В активе самого 29-летнего британца стало 19 побед при трех поражениях.

Отметим, что в интервью перед выступлением на UFC 297 Евлоев тепло высказался о казахском народе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2056590-zapreschennye-udary-ne-pomogli-nepobezhdennyy-evloev-pobedil-allena-v-ufc/

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