В команде Рахмонова озвучили план на следующий бой в UFC

Менеджер непобежденного казахстанского бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова (18-0) Саят Абдрахманов рассказал о дальнейших планах выступлений файтера в UFC, сообщает NUR.KZ.

"Шавкат все еще восстанавливается. Врач назначил ему 6-8 недель отдыха, чтобы убедиться, что все зажило. Поэтому, скорее всего, он не выступит на апрельском турнире. Он планирует вернуться летом. Если подтвердится информация о бое Леон Эдвардс — Белал Мухаммад в апреле, а затем Леон решит вернуться летом, то Шавкат может сразиться либо с Леоном, либо с Белалом — в зависимости от того, кто выиграет пояс. Если же нам придется провести еще один бой, то это должен быть соперник с именем. Тогда Шавкат мог бы подраться летом, чтобы закрепить свой претендентский статус", - рассказал менеджер в интервью YouTube-каналу The AllStar.

Последний бой в рамках UFC Шавкат Рахмонов провел 17 декабря, казахстанцу удалось "задушить" топового ветерана организации Стивена Томпсона, после чего он поднялся на третью строчку полусреднего веса.

Также напомним, что ранее Абдрахманов рассказал, когда можно ждать турнир UFC в Казахстане.

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