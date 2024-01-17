"Для нашего региона что-нибудь организуют": менеджер Рахмонова высказался о проведении турнира UFC в Казахстане

ММА-менеджер, работающий с непобежденным казахстанским бойцом UFC Шавкатом Рахмоновым, прокомментировал возможность проведения турнира данной организации в Казахстане, передает NUR.KZ.

"Я не могу точно сказать насчет турнира UFC в Казахстане, но думаю, что организация хочет попасть в этот регион. Возможно, в текущем или следующем году, для нашего региона что-нибудь организуют.

Для UFC очень важен этот рынок, в данном регионе большая база фанатов и очень много талантливых бойцов. Поэтому UFC важно сюда вернуться.

Я говорю в целом о Центральной Азии, то есть это: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, а также такие страны, как Грузия и Азербайджан.

Эти страны богаты на хороших бойцов и крутых болельщиков...", - поделился Абдрахманов в интервью для YouTube-канала All Star.

Напомним, что ранее стала известна позиция Шавката Рахмонова в обновленном рейтинге UFC.

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