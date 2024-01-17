"Для нашего региона что-нибудь организуют": менеджер Рахмонова высказался о проведении турнира UFC в Казахстане

ММА-менеджер, работающий с непобежденным казахстанским бойцом UFC Шавкатом Рахмоновым, прокомментировал возможность проведения турнира данной организации в Казахстане, передает NUR.KZ.
"Я не могу точно сказать насчет турнира UFC в Казахстане, но думаю, что организация хочет попасть в этот регион. Возможно, в текущем или следующем году, для нашего региона что-нибудь организуют.
Для UFC очень важен этот рынок, в данном регионе большая база фанатов и очень много талантливых бойцов. Поэтому UFC важно сюда вернуться.
Я говорю в целом о Центральной Азии, то есть это: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, а также такие страны, как Грузия и Азербайджан.
Эти страны богаты на хороших бойцов и крутых болельщиков...", - поделился Абдрахманов в интервью для YouTube-канала All Star.
Напомним, что ранее стала известна позиция Шавката Рахмонова в обновленном рейтинге UFC.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2056044-dlya-nashego-regiona-chto-nibud-organizuyut-menedzher-rahmonova-vyskazalsya-o-provedenii-turnira-ufc-v-kazahstane/