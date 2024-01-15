Тренер Хабиба высказался о его возвращении в UFC

Тренер непобежденного чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес прокомментировал информацию о возвращении бойца в профессиональный спорт, передает NUR.KZ со ссылкой на страницу Мендеса в Instagram.

"Всем привет! Я делаю это видео в Дубае.

Хватит нести весь этот бред касательно возвращения Хабиба и наших совместных тренировок. Ничего такого не происходило. Мы это не обсуждаем и никогда не говорили на эту тему. Хабиб так же верен своим словам. Он посвящает все время своей семье. Он никого не секундирует и никогда больше не будет драться.

Насколько мне известно он был тут на днях. Он только вчера улетел, но никакие поединки не обсуждались. Никаких тренировок, ничего. Да, мы вместе проводим тренировки, но просто занимаемся кардио. Мы не отрабатываем кикбоксинг, или ММА. Я доходчиво объяснил?", - сказал Мендес в своем видеообращении.

Напомним, что Хабиб провел последний профессиональный поединок в 2020 году, а затем завершил карьеру из-за смерти отца.

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