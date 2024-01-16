Названо место Шавката Рахмонова в обновленном рейтинге UFC

Казахстанец Шавкат Рахмонов сохранил третью позицию в рейтинге полусреднего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт промоушена.

В своей весовой категории спортсмен по прозвищу "Номад" по-прежнему идет ниже только американца Белала Мухаммада и нигерийца Камару Усмана, а также действующего чемпиона — англичанина Леона Эдвардса. Рахмонов остается единственным представителем Казахстана в топ-15 дивизионов.

Мужской рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории продолжает возглавлять россиянин Ислам Махачев, владеющий поясом в легком весе. В обновленной версии американец Шон О'Мэлли поднялся на седьмую позицию, опередив своего соотечественника Шона Стрикленда. Первый владеет титулом в легчайшем весе, второй — в среднем.

Лидером женского рейтинга вне зависимости от весовой категории остается мексиканка Алекса Грассо — чемпионка наилегчайшего дивизиона.

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