"Казахи болели бы вообще": Нурлану Сабурову подобрали соперников для боя

Глава промоушна AMC Fight Nights Камил Гаджиев назвал известных личностей, которые могли бы поучаствовать в бою против комика Нурлана Сабурова, пишет NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал Hustle Show.

Стендап-комик Тимур Каргинов и глава промоушна AMC Fight Nights Камил Гаджиев стали гостями подкаста Hustle Show с Адамом Зубайраевым. Во время беседы их речь зашла о казахстанском комике Нурлане Сабурове – спикеры выразили свои мнения насчет возможного его боя.

Так, Гаджиев назвал оппонента, который, по его мнению, подошел бы для боя с Сабуровым.

"Я считаю, Нурлан Сабуров — Эдгар Запашный. Он (Запашный – прим. ред.) крепкий, он очень известный человек, у него другая популярность. То есть его тоже все знают, но он не так активен в соцсетях, как Нурлан. Он больше в офлайне — цирк есть цирк. Народный артист России. И он очень крепкий. Они по антропометрии похожи. Эдгар любит спорт и отлично боксирует.

Он, кстати, победитель "Короля ринга". И физически Эдгар очень-очень развитый, и Нурлан. У них хороший боксерский бой получился бы. А представляешь, какая аудитория? Казахи болели бы вообще", – сказал глава промоушна AMC Fight Nights.

Каргинов предложил кандидатуру российского певца Macan, Гаджиев тоже поддержал эту идею.

"Представь себе бой Нурлана Сабурова против Macan. Что будет в стране твориться! Я готов организовать, но я вижу проблему, что Нурлан может отказаться. Не потому, что кто-то испугается – нет. Просто реально ему это надо или нет? Может, он скажет: "Парни, готовиться надо, не до этого", – сказал Гаджиев.

Напомним, в феврале прошлого года казахстанский боксер-профессионал Али Ахмедов провел совместную тренировку с Нурланом Сабуровым.

В октябре в интервью Александру Соколовскому Сабуров рассказал, как справился с волной хейта в Сети после выступления в Сан-Франциско. По его словам, поддержку в тот момент оказали его жена Диана, а также соотечественники.

Добавим, на сайте Вокруг ТВ говорится, что Нурлан Сабуров родился в 1991 год в Степногорске.

После школы переехал в Екатеринбург, чтобы получить там высшее образование в Уральском Федеральном университете. На протяжении всего периода обучения он продолжал играть в КВН, параллельно выступая в комедийном жанре "стендап".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.