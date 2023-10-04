"Я почувствовал защиту соотечественников": Сабуров рассказал, как справился с травлей в Сети

Казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал в интервью Александру Соколовскому про сложности в работе и отношения с женой, а также о том, как справляется с возросшей популярностью и хейтом в Сети, передает NUR.KZ.

Интервью с Нурланом Сабуровым уже вышло на YouTube-канале Александра Соколовского. В беседе, которая длилась почти два часа, Нурлан признался, что очень любит свое дело.

"Это сто процентов кайф, без кайфа я бы, наверное, не продолжил этого делать. Потому что есть комики, которые поездили и от этого сильно устают. Я от этого точно кайфую, просто физически это тяжело. А так я всегда удивляюсь, когда меня куда-то зовут, вот в Южную Корею или Дубай, Бали, я вообще не понимаю, как собираются тысячные залы на меня", - рассказал он.

Он также признался, что чувствовал, когда ему досталась внушительная порция хейта после выступления в Сан-Франциско. На концерте он пошутил, что стал жертвой русофобии.

"Поначалу я действительно в это верил - в то, что в меня летело. В какой-то момент я действительно поверил, что я таким и являюсь человеком ужасным, что я инициатор всего плохого в этом мире. То есть качели эмоциональные были дикие. Сильно я переживал.

Но в первую очередь стержень, который меня держал, это была моя жена, в США я взял с собой жену. Диана очень сильно поддерживала меня в этот момент.

Не будь ее, я бы вообще, наверное, сильно поплыл. Плюс поддержка друзей, в этот момент я прям почувствовал, кто близкий, кто так или иначе согласен или не согласен", - рассказал он.

Нурлан рассказал о поддержке соотечественников, которую он получил и в соцсети, и в жизни.

"Я почувствовал эту защиту в первую очередь от Казахстана. Многие соотечественники в комментариях просили оставить меня в покое. Особенно я это почувствовал в Нью-Йорке на моем последнем концерте. Один чувак встал и пытался спровоцировать, и тут четверо казахов встают и кричат ему: "Э!". Они сильно хотели ему втащить", - вспомнил он.

Сабуров отметил, что стать популярным ему помогли несколько моментов.

"Это стечение обстоятельств, это окружение, окружение - это самое важное, даже если ты слабое звено, но окружение у тебя в порядке, ты все равно будешь тянуться, плюс меня вдохновляют комики, с которыми я общаюсь", - рассказал Нурлан.

Он также признался, что является довольно строгим отцом. Телефоны в распоряжении у его детей лишь ограниченное время, Нурлан хочет, чтобы дети больше гуляли и были чем-то увлечены.

"Я сначала хотел их в кучу секций записать, но по большому счету, когда ты в них просто вбиваешь инфу разную в виде знаний, секций - это тоже хорошо, но важнее, что они делают, что отдают... Я про детей часто шучу не потому, что это легкая тема, а потому, что это реально меня беспокоит. Дети, семья отцовство - это то, о чем часто я думаю", - отметил он.