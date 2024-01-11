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Глава UFC анонсировал исторический чемпионский бой

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Глава UFC Дэйна Уайт
Дэйна Уайт: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Китаянки Вейли Чжан и Ян Сяонань проведут титульный поединок на турнире UFC 300, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление главы Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйны Уайта.

Юбилейное шоу промоушена пройдет 13 апреля в Лас-Вегасе. Уайт анонсировал, что в рамках основного карда состоится первый в истории чемпионский бой между представителями Китая.

Поединок пройдет в лимите женского минимального веса (до 52,2 кг). Чжан владеет поясом в этом дивизионе, Сяонань занимает второе место в рейтинге. В женском списке лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории чемпионка идет второй, претендентка — девятой.

В активе Чжан 24 победы при трех поражениях в профессиональных MMA. Сяонань выиграла 17 боев и уступила в трех, еще один ее поединок признан несостоявшимся.

На данный момент известно еще несколько противостояний, которые запланированы на UFC 300. Самое статусное из них — претендентский бой в легком весе между бразильцем Чарльзом Оливейрой и российско-армянским спортсменом Арманом Царукяном.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2055027-glava-ufc-anonsiroval-istoricheskiy-chempionskiy-boy/

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