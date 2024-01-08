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30 лет независимости Казахстана

Бывший соперник Дамира Исмагулова поборется за звание главного претендента на титул UFC

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Арман Царукян
Арман Царукян. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян встретится с Чарльзом Оливейрой на номерном юбилейном турнире UFC 300, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Instagram президента лиги Дэйны Уайта.

Президент UFC Дэйна Уайт анонсировал несколько боев на предстоящие ивенты. Так, на юбилейном турнире UFC 300 подерутся российский боец Арман Царукян и бразилец Чарльз Оливейра. Победитель этой пары встретится с чемпионом легкого веса Исламом Махачевым. Чемпионский бой запланирован на лето. На турнире UFC 299 встретятся Дастин Порье и Бенуа Сэнт-Дени.

Напомним, последний свой бой Царукян провел 3 декабря прошлого года. Его соперником стал Бенеил Дариуш. Российский боец армянского происхождения нокаутировал американского спортсмена в первом раунде.

Казахстанской публике Царукян запомнился также боем против Дамира Исмагулов, где он одержал победу единогласным решением судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2054373-byvshiy-sopernik-damira-ismagulova-poboretsya-za-zvanie-glavnogo-pretendenta-na-titul-ufc/

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