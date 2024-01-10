"У него жесткая школа, он из Казахстана": соперник казахстанского бойца UFC оценил его стиль

Американский боец смешанных единоборств Чарльз Джонсон, который 3 февраля проведет поединок в UFC против непобежденного казахстанца Азата Максума, поделился мнением о своем сопернике, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал Combat Sports UK.

Джонсон и Максум встретятся 3 февраля (утро 4 февраля по времени Астаны - прим. ред.) на UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

"У него жесткая школа, он из Казахстана, а значит будет всесторонне развит. Обычно они хороши в вольной борьбе, поэтому я ожидаю увидеть борьбу в его исполнении. Он уже довольно опытный, у него за плечами много боев. Я вижу его крепким парнем, который любит драться в обеих стойках и пробовать разные вещи. Но я нахожусь в предвкушении. Я всегда нахожу новые элементы в боях с разными соперниками. Мой соперник молод и голоден, он старается проложить себе путь в организации. Мне кажется, они хотят использовать меня как трамплин, чтобы показать, что они могут драться с топовыми ребятами.

Думаю, я выиграю тяжелым, «трудовым» решением судей. Если я смогу его нокаутировать — будет прекрасно. Я знаю, что если потрясу его, то смогу и удосрочить. Он — парень с очень крепкой волей, но я чувствую, что выиграю этот поединок", —заявил Чарльз Джонсон.

Напомним, для Азата Максума это будет второй поединок в промоушене. В UFC он дебютировал в июле прошлого года, одолев американца Тайсона Нэма раздельным решением судей.

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