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"У него жесткая школа, он из Казахстана": соперник казахстанского бойца UFC оценил его стиль

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Боец Азат Максум
Азат Максум. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Американский боец смешанных единоборств Чарльз Джонсон, который 3 февраля проведет поединок в UFC против непобежденного казахстанца Азата Максума, поделился мнением о своем сопернике, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал Combat Sports UK.

Джонсон и Максум встретятся 3 февраля (утро 4 февраля по времени Астаны - прим. ред.) на UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

"У него жесткая школа, он из Казахстана, а значит будет всесторонне развит. Обычно они хороши в вольной борьбе, поэтому я ожидаю увидеть борьбу в его исполнении. Он уже довольно опытный, у него за плечами много боев. Я вижу его крепким парнем, который любит драться в обеих стойках и пробовать разные вещи. Но я нахожусь в предвкушении. Я всегда нахожу новые элементы в боях с разными соперниками. Мой соперник молод и голоден, он старается проложить себе путь в организации. Мне кажется, они хотят использовать меня как трамплин, чтобы показать, что они могут драться с топовыми ребятами.
Думаю, я выиграю тяжелым, «трудовым» решением судей. Если я смогу его нокаутировать — будет прекрасно. Я знаю, что если потрясу его, то смогу и удосрочить. Он — парень с очень крепкой волей, но я чувствую, что выиграю этот поединок", —заявил Чарльз Джонсон.

Напомним, для Азата Максума это будет второй поединок в промоушене. В UFC он дебютировал в июле прошлого года, одолев американца Тайсона Нэма раздельным решением судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2054744-u-nego-zhestkaya-shkola-on-iz-kazahstana-sopernik-kazahstanskogo-boytsa-ufc-otsenil-ego-stil/

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